Украина – Финляндия: видеообзор матча отбора ЧМ-2022

Сборная Украины по футболу в воскресенье, 28 марта, со счетом 1:1 сыграла вничью с Финляндией. Поединок второго тура отбора на чемпионат мира-2022 состоялся на НСК "Олимпийский"

Поединок прошел в равной борьбе при минимальном количестве опасных моментов. Ситуация изменилась во втором тайме, когда Андрей Шевченко выпустил Жуниора Мораеса.

Бразильский украинец "Шахтера" смог точным ударом открыть счет в матче. Через 9 минут Виталий Миколенко сбил финского футболиста в своей штрафной, заработав удаление и пенальти.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть обзор встречи.

Украина – Финляндия 1:1 (0:0, 1:1)

Голы: 1:0 – 80 Мораес, 1:1 – 89, пенальти Пукки.

Украина – Бущан, Соболь, Матвиенко, Миколенко, Зинченко, Зубков (Марлос, 58), Макаренко (Коваленко, 78), Караваев, Малиновский, Забарный, Яремчук (Мораес, 67).

Финляндия – Йоронен, Араюури, Тойвио, О`Шонесси, Райтала (Хямяляйнен, 76), Кауко (Похьянпало, 68), Камара, Лод, Шюллер (Тэйлор, 76), Гранлунд (Алхо, 17), Пукки.

Предупреждения: Матвиенко (56), Соболь (81), Камара (87), Бущан (87), Тойвио (90).

Удаление: Миколенко (88).

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько дней назад подопечные Андрея Шевченко сенсационно ушли от поражения в игре против Франции. Матч в Париже завершился со счетом 1:1.