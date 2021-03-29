Україна – Фінляндія: відеоогляд матчу відбору ЧС-2022

Збірна України з футболу в неділю, 28 березня, з рахунком 1:1 зіграла внічию з Фінляндією. Поєдинок другого туру відбору на чемпіонат світу-2022 відбувся на НСК "Олімпійський"

Поєдинок пройшов у рівній боротьбі при мінімальній кількості небезпечних моментів. Ситуація змінилася в другому таймі, коли Андрій Шевченко випустив Жуніора Мораеса.

Бразильський українець "Шахтаря" зміг точним ударом відкрити рахунок в матчі. Через 9 хвилин Віталій Миколенко збив фінського футболіста в своїй штрафній, заробивши вилучення і пенальті.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися огляд зустрічі.

Україна – Фінляндія 1:1 (0:0, 1:1)

Голи: 1:0 – 80 Мораес, 1:1 – 89, пенальті Пуккі.

Україна – Бущан, Соболь, Матвієнко, Миколенко, Зінченко, Зубков (Марлос, 58), Макаренко (Коваленко, 78), Караваєв, Малиновський, Забарний, Яремчук (Мораес, 67).

Фінляндія – Йорон, Араюурі, Тойвіо, О`Шонессі, Райтала (Хямяляйнен, 76), Кауко (Йоел Пог'янпало, 68), Камара, Лод, Шюллер (Тейлор, 76), Гранлунд (Алхо, 17), Пуккі.

Попередження: Матвієнко (56), Соболь (81), Камара (87), Бущан (87), Тойвіо (90).

Вилучення: Миколенко (88).

Як повідомляв OBOZREVATEL, кілька днів тому підопічні Андрія Шевченка сенсаційно пішли від поразки в грі проти Франції. Матч в Парижі завершився з рахунком 1: .