Стартовые составы. Украина – Босния и Герцеговина – 0-0: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2022

Сборная Украины по футболу во вторник, 12 октября, проводит предпоследний для себя матч в отборочной группе D на чемпионат мира-2022. Во Львове команда Александра Петракова играет с боснийцами.

Встреча проходит на стадионе "Арена-Львов". OBOZREVATEL проводит онлайн-трансляцию матча Украина – Босния и Герцеговина. Начало игры – в 21:45.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ УКРАИНА – БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА

ЧМ-2022. Отбор

Группа D. 8-й тур

Львов, стадион "Львов-Арена"

Главный арбитр: Феликс Цвайер (Германия)

Арбитр VAR: Бастиан Данкерт (Германия)

Украина – Босния и Герцеговина – 0:0

Украина: 12. Пятов – 13. Забарный, 18. Тымчик, 4. Кривцов, 2. Соболь, 22. Матвиенко, 6. Степаненко, 15. Цыганков, 7. Ярмоленко, 9. Яремчук, 10. Шапаренко

Видео дня

Запасные: 1. Бущан, 23. Ризнык, 3. Сирота, 5. Сидорчук, 8. Корниенко, 14. Харатин, 16. Шабанов, 17. Булеца, 11. Зубков, 19. Довбык, 20. Сикан, 21. Караваев

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45 МИНУТ ДО МАТЧА. За час до матча больших очередей на входе на стадион не было. Все подходят преимущественно с распечатанными тестами. Вместе с сертификатом предъявляют паспорт или другое удостоверение личности. Хотя у нескольких молодых людей теста с собой не оказалось. Один парень попытался пройти, понадеявшись на удачу, но стюард его тут же завернул, и болельщик пошел делать тест.

75 МИНУТ ДО МАТЧА. Пятов выходит на свой 100-й матч за сборную.

80 МИНУТ ДО МАТЧА. Есть стартовый состав Украины. Он такой же, как и на Финляндию в субботу.

90 МИНУТ ДО МАТЧА. Экспресс-тесты на COVID-19 перед стадионом за два часа до матча сдавали не очень активно. "Наверное потому, что многие уже сдали – у нас два дня была акция", – рассказала OBOZREVATEL девушка, которая их делает.

Цена теста – 300 гривен, в два раза дешевле, чем обычно. Но часа за полтора до игры людей, желающих сдать анализы стало больше. Ждать результат нужно минут 15, после чего он приходит на телефон и в случае негативного результата дают браслет.

2 ЧАСА ДО МАТЧА. Дзидзьо исполнит гимн Украины перед матчем.

5,5 ЧАСОВ ДО МАТЧА. Стало известно, что боснийцы потеряли основного опорника Гойко Цимирота.

6 ЧАСОВ ДО МАТЧА. Заявка сборной Украины на игру. Петраков отцепил Пихаленка.

9 ЧАСОВ ДО МАТЧА. Приветствуем всех любителей футбола. Сборная Украины сегодня проводит очередной важнейший матч квалификации к Мундиалю-2022.

ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНА – БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА

Увидеть поединок можно будет в прямом эфире на общенациональном канале "Украина". Он также доступен на видеосервисах Megogo и Volia TV.

Также поединок покажет специализированный "Футбол 1", где зрителям предложат традиционную аналитическую студию.

Кроме того, трансляцию из Львова проведет российский вещатель "Матч! Футбол 1".

ПРОГНОЗ НА УКРАИНА – БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА

Фаворитом встречи считается украинская национальная команда. Ставки на ее победу принимаются с коэффициентом 1,72.

Ничья оценивается котировкой 3,75. А показатели на успех гостей достигают уровня 4,50.

СУДЬИ НА УКРАИНА – БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА

Обслуживать поединок доверили бригаде арбитров из Германии, которую возглавляет Феликс Цвайер.

Помогать ему будут лайнсмены Марко Ахмюллер и Кристиан Дитз, роль четвертого рефери исполнит Свен Яблонски.

Также на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить Бастиан Данкерт.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Александр Петраков, и.о. главного тренера сборной Украины:

– Ребят не надо мотивировать. Многих в команде я давно знаю, еще с 2010 года. Когда они были юными, их действительно надо было мотивировать, а сейчас в этом нет никакой необходимости, они все сами понимают: нас даже ничья не устраивает.

Ивайло Петев, главный тренер сборной Боснии и Герцеговины:

– У команды была хорошая подготовка. Мы рассчитываем на хорошую игру и возможность получить одно или три очка. Мне приятно, что в команде хорошая атмосфера и есть гармония в отношениях. Один за всех и все за одного. Но мы можем играть и качественнее, и лучше, а также исправлять ошибки, которые мы до этого допускали.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Украина: Пятов – Забарный, Кривцов, Матвиенко – Тымчик, Сидорчук, Шапаренко, Соболь – Ярмоленко, Цыганков – Яремчук

Босния и Герцеговина: Шехич – Чивич, Ковачевич, Ахмедходжич – Стеванович, Цимирот, Хаджахметович, Чояк, Колашинац – Джеко, Превяк

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

В минувшем туре обе команды одержали первые победы в отборе. Украинцы на выезде были сильнее Финляндии (1:2), а боснийцы так же на чужом поле одолели Казахстан (0:2).

Теперь в активе "желто-синих" восемь набранных очков и второе место в квинтете. Их будущие соперники набрали шесть пунктов, однако имею игру в запасе.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне сборная Германии разгромила Северную Македонию и стала первой европейской сборной, которая квалифицировалась на ЧМ-2022.