Украина – Босния и Герцеговина: онлайн видео голов отбора на ЧМ-2022

Сборная Украины по футболу в эти минуты проводит свой матч 8-го тура отбора на чемпионат мира-2022 против команды Боснии и Герцеговины. Встреча проходит на "Арене Львов".

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Украина – Босния и Герцеговина 1:0 (первый тайм)

Гол: 1:0 – 15 Ярмоленко.

Украина – Пятов, Тымчик, Забарный, Кривцов, Соболь, Ярмоленко, Степаненко, Цыганков, Шапаренко, Матвиенко, Яремчук.

Босния и Герцеговина – Шехич, Чивич, Хаджикадунич, Ахмедходжич, Колашинац, Хаджиахметович, Стеванович, Гояк, Налич, Джеко, Превляк.

Предупреждения: Чивич (11), Ахмедходжич (19).

Видео дня

Отметим, что между собой Украина и Босния и Герцеговина на уровне футбольных сборных встречаются впервые.

Напомним, что в прошлом туре украинские футболисты со счетом 2:1 обыграли Финляндию.

Победный мяч в первом тайме забил Роман Яремчук.

В первом туре подопечные Андрея Шевченко сенсационно ушли от поражения в игре против Франции (1:1).

Во втором украинцы могли побеждать Финляндию, но на 89-й минуте Виталий Миколенко привез пенальти.

Спаренные встречи третьего-четвертого туров против Казахстана завершились со счетом 1:1 и 2:2, как и гостевая игра с французами (1:1).