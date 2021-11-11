Сборная Украины по футболу спаслась от поражения в матче с Болгарией

Сборная Украины по футболу в товарищеском матче сыграла вничью с командой Болгарии. Встреча на одесском стадионе "Черноморец" завершилась со счетом 1:1.

OBOZREVATEL вел онлайн трансляцию матча Украина – Болгария.

Отметим, что днем 11 ноября на арене возник небольшой пожар, который никак не помешал проведению самой игры.

Впервые под руководством Петракова команда вышла на поле в 4 защитника.

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Уже на 35-й секунде Зинченко мог открывать счет. Также как и в игре Евро-2020 со шведами, футболист "Манчестер Сити" пробил по воротам, но слишком неточно.

Обе команды демонстрировали быстрый футбол. Мяч не задерживался в центральном круге, и опасные моменты создавались то у одних то у других ворот.

Острее атаки получались у наших футболистов, при этом на острие раз за разом оказывался именно Зинченко.

Спустя несколько минут Ярмоленко на скорости прошел двоих защитников и в классическом стиле нашел передачей Александра. Тот не смог подстроиться под удар и попал в голкипера.

Правый фланг украинцев явно превосходил оппонентов, где или Ярмоленко или Тымчик разрывали соперника. Довбик на 14-й минуте забил гол, но сделал это с офсайда.

Ближе к середине тайма все больше и больше вырисовывалось преимущество хозяев. Мяч практически не покидал половину поля болгар, а каждый стандартный розыгрыш у "желто-синих" завершался опаcностью у ворот Михайлова.

Увлекшись нападением (владение мячом 71%/29%) на 35-й минуте Украина пропустила нелогичный гол. Болгарский голкипер выбил мяч далеко в поле, Матвиенко в попытке неудачно выбить круглый снаряд, запустил свечку. В штрафной Радослав Кирилов поборолся с защитником и пробил мимо Бущана.

После перерыва украинцы бросились отыгрываться. Зинченко попал в штангу, а спустя несколько минут Малиновский забил в угол, но сделал это из положения вне игры.

Давление наши футболистов было абсолютным. Команда постоянно атаковала и била в створ ворот, но мяч упорно не шел в ворота. И Яремчук и Малиновский били из отличных позиций, но прекрасно играл Вуцов, заменивший Михайлова.

На 67-й минуте Ярмоленко забил третий гол, который также отменили из-за офсайда.

Петраков явно не хотел уступать болгарам, пытаясь усилить игру заменами. На 78-й минуте Александр Васильевич вместо Малиновского выпустил Гармаша, однако спустя 2 минуты гол забил не он, а Степаненко.

Хавбек "Шахтера" неотпорным ударом под стойку сделал счет 1:1.

Сборная Украины продолжала атаковать, меняя фланги, но гости штурм выдержали.

Украина – Болгария 1:1 (0:1, 1:0)

Голы: 0:1 – 35 Кирилов, 1:1 – 79 Степаненко.

Украина – Бущан (Ризнык, 46), Тымчик, Матвиенко, Кривцов, Зинченко, Ярмоленко, Малиновский (Гармаш, 78), Зубков (Цыганков, 61), Сидорчук (Степаненко, 46), Соболь (Коваленко, 68), Довбик (Яремчук, 46).

Болгария – Михайлов (Вуцов, 46), Йорданов (Турицов, 15), Димитров, Христов, Цонев (Костадинов, 70), Цонев (Чочев, 61), Кирилов, Неделев, Десподов (Янков, 69), Велковски, Илиев (Минчев, 46).

Предупреждение: Турицов (24).

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 ноября подопечные Александра Петракова проведут свой заключительный поединок в квалификации чемпионата мира-2022.

В Зенице, четвертом по населению боснийском городе, "желто-синие" сыграют против Боснии и Герцеговины.

На сборы Александр Петраков вызвал 25 футболистов.

Перед этим матчем наша сборная в турнирной таблице группы D занимает второе место.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч 8-го тура отбора на чемпионат мира-2022 между Украиной и Боснией и Герцеговиной завершился со счетом 1:1.