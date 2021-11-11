Загорелся стадион в Одессе, где сыграют сборные Украины и Болгарии: известна причина. Фотофакт

Чрезвычайное происшествие случилось днем в четверг, 11 ноября, в Одессе. На стадионе футбольного клуба "Черноморец" начался пожар.

Об этом сообщил Telegram-канал Odessa INFO. Именно на арене "Черноморец" в 19:30 должен начаться товарищеский матч футбольных сборных Украины и Болгарии.

Уже появились свидетельства очевидцев, что пожар удалось оперативно ликвидировать. Люди, которые увидели клубы черного дыма над футбольной ареной, вызывали спасателей. В итоге на место происшествия приехало сразу семь машин. Отмечают, что возгорание было несильным, поэтому с ним удалось быстро справиться.

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Как сообщили OBOZREVATEL в ГСЧС в Одесской области, причина – короткое замыкание в кулере в одном из офисов на площади в два квадратных метра. Потушили с помощью огнетушителя еще до приезда пожарных. Пострадавших нет.

Никаких известий о возможной отмене игры или переносе не поступало.

Напомним, осенью 2018 года на "Черноморце" уже случался пожар – также небольшой.

На нашем сайте стартовал онлайн Украина – Болгария.

Как сообщал OBOZREVATEL, динамовцы Шапаренко и Забарный не попали в заявку сборной Украины на матч с Болгарией.