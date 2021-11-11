Украина – Болгария: онлайн-трансляция товарищеского матча

Сборная Украины по футболу в четверг, 11 ноября, проведет товарищеский матч с болгарами накануне решающего поединка против Боснии в отборе к ЧМ-2022. Подопечные Александра Петракова примут соперников по спаррингу в Одессе.

Встреча состоится на поле стадиона "Черноморец". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Болгария. Начало – в 19:30.

ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНА – БОЛГАРИЯ

Увидеть поединок можно будет в прямой трансляции на канале "Футбол 1". Здесь зрителям предложат традиционную аналитическую студию.

Видео дня

Также показ игры будет доступен в записи на общенациональном телеканале "Украина". Начало – в 23:20.

ПРОГНОЗ НА УКРАИНА – БОЛГАРИЯ

Аналитики отдают предпочтение хозяевам поля. Ставки на победу "желто-синих" принимаются с коэффициентом 1,44.

Ничья оценивается котировкой 4,00. А показатели на успех сборной Болгарии достигают уровня 6,25.

СУДЬИ НА УКРАИНА – БОЛГАРИЯ

Обслуживать встречу доверено бригаде арбитров из Турции, которую возглавляет Арда Кардезлер.

Помогать ему будут лайнсмены Керем Эрза и Чевдед Камуркоглу. Роль четвертого рефери исполнит украинец Виталия Романов.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Александр Петраков, и.о. главного тренера сборной Украины:

– Очень серьезная игра. Мы готовимся к Боснии и Герцеговине. О задаче говорить не буду, все увидите. Игра с Болгарией очень важна для нас. Очень хотим, чтобы одесситы пришли и поддержали нас. Во Львове была отличная поддержка, я такого еще никогда не чувствовал. Поэтому ждем болельщиков в Одессе и надеемся на поддержку накануне важной игры с Боснией и Герцеговиной.

Ясен Петров, главный тренер сборной Болгарии:

– Украина – сильный соперник. Надеюсь, что мы продемонстрируем хорошую игру. Сейчас мы строим новую команду, на которую следует создавать давление, чтобы узнать, как мы работаем. Нам необходим опыт встреч с такими соперниками. Надеюсь, что мои ребята напишут свою историю. У нас тоже есть хорошие традиции.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Украина: Пятов – Качараба, Кривцов, Матвиенко – Караваев, Степаненко, Зинченко, Соболь – Ярмоленко, Цыганков – Яремчук

Болгария: Караджов – Турицов, П. Христов, Божиков, Велковски – Чочев, Р. Цонев – Неделев, Малинов, Десподов – А. Илиев

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Команды пересекались пять раз – все они были товарищескими. Три раза сильнее были украинцы, а еще две игры завершились вничью. Разница мячей 7:2 в пользу наших ребят.

В последний раз соперники противостояли друг другу в 2012 году. Тогда украинцы были сильнее на выезде благодаря единственному голу Александра Кучера.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Петраков шестью словами описал возвращение в сборную Украины Руслана Малиновского, с которым у тренера был конфликт.