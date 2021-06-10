Україна не має виконувати заборону УЄФА щодо надпису "Героям Слава!" на формі збірної команди, ніяких компромісів у питанні форми бути не може.

1. "Слава Україні! Героям Слава!" - це офіційна державна символіка України, таким чином, заява УЄФА - це втручання у внутрішні справи України.

2. Символіка України затверджена УЄФА завчасно у грудні 2020-го року, тож перегляд цього питання УЄФА за два дні до початку турніру - безпідставний. Це порушує правила щодо затвердження предметів форми.

3. УЄФА ухвалила рішення під відкритим тиском Росії та президента Путіна. Це протирічить спортивному принципу, що спорт завжди поза політикою, УЄФА політично стала в цьому питанні на боці РФ. Росія - основний порушник спортивних правил у світі, позбавлена права на свої державні символи за допінг на Олімпійських іграх, таким чином, УЄФА підтримує порушників.

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4. Оголошення щодо заборони форми, яке робиться неофіційно, і анонсується через російські ЗМІ за два дні до початку турніра - це просто ганебна та недостойна поведінка УЄФА, відверто антиукраїнська акція.

Відмовлятися від затвердженого раніше варіанту форми збірної - це великий сором, та відмова від національних державних символів України.

Чи може існувати Україна без своїх власних державних символів? Це абсолютно виключено. Ніяких компромісів та перегляду надписів на формі допустити неможливо.

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