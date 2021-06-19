УЕФА отстранил Беларусь от проведения всех соревнований

Европейский футбольный союз (УЕФА) отстранил Беларусь от проведения любых мероприятий и соревнований под своей эгидой. Письмо УЕФА с соответствующим заявлением опубликовал у себя в Facebook Фонд спортивной солидарности.

В стране будет отменены Лига чемпионов по футзалу, финальная часть чемпионата Европы среди женских команд (до 19 лет) и конгресс УЕФА в 2021 году.

"Ни одно соревнование или другое мероприятие под эгидой УЕФА не состоялось и не будет проводиться в Беларуси в 2021 году", – говорится в тексте.

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В тоже время поединки УЕФА с участием национальных команд и клубов страны пройдут в Беларуси по расписанию.

Политический кризис в Беларуси начался после того, как 9 августа 2020 года стали известны предварительные результаты президентских выборов. На них якобы выиграл Александр Лукашенко с 80% голосов. Люди вышли на улицы, обвинив власть в фальсификации результатов и требуя повторного голосования.

После этого в стране начались массовые задержания. Силовики использовали жесткие методы разгона митингующих.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 января Международная федерация хоккея (IIHF) отобрала у Минска право на проведение матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года, который должен пройти с 21 мая по 6 июня. Турнир перенесли в Латвию.

23 мая самолет Ryanair Афины – Вильнюс экстренно посадили в аэропорту "Минск-2" из-за сообщения о минировании. В результате были задержаны основатель NEXTA Роман Протасевич и его девушка София Сапега.

В Беларуси заявили, что сообщение о минировании самолета было передано движением ХАМАС, однако его лидеры свою причастность к инциденту опровергли. В тот день истребитель и вертолет Военно-воздушных сил Беларуси отправляли для сопровождения самолета Ryanair с журналистом на борту в аэропорт Минска.

Известно, что капитан воздушного судна пошел на посадку после разрешения руководства авиакомпании.

24 мая хозяева ЧМ по хоккею 2021 на площади в Риге заменили белорусский флаг на оппозиционный бело-красно-белый.

МИД РБ назвал это надругательством над национальной символикой и предложил послу Латвии покинуть страну. В ответ в Риге заявили о высылке белорусских посла и дипломатов.