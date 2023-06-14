'Не запрещает': УЕФА отреагировал на скандал с флагом Украины на финале Лиги чемпионов

Европейский футбольный союз (УЕФА) назвал прискорбным инцидент с флагом Украины на финале Лиги чемпионов. В организации отметили, что она не запрещает болельщикам использовать символику нашей страны на международных матчах.

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Об этом в УЕФА заявили в комментарии изданию The Guardian. Неназванный представитель союза добавил, что болельщику "Манчестер Сити" немедленно вернули украинский флаг после того, как об этом узнал один из руководителей службы безопасности Олимпийского стадиона в Стамбуле.

"Прежде всего, имейте в виду, что за безопасность отвечают местные организаторы и полиция. Это была досадная личная инициатива одного из сотрудников службы безопасности местной турецкой полиции по снятию флага. Когда офицер безопасности матча турецкой полиции был проинформирован, он немедленно попросил вернуть флаг болельщику, что вы можете увидеть на видео. Обратите внимание, что УЕФА не запрещает вывешивание украинских флагов на стадионах и действительно активно демонстрировала призывы к миру на всех своих играх с начала войны", – заявили в УЕФА.

Напомним, перед матчем "Манчестер Сити" и "Интера" 10 июня у украинского поклонника англичан пытались отобрать национальный флаг нашей страны. Его заставили убрать стяг. При этом на арене была замечена символика Казахстана, Албании, Палестины, а на поле стадиона фотографировалась болельщица с флагом России.

Напомним, сама встреча между "Манчестер Сити" и "Интером" завершилась исторической победой английской команды (1:0), которая впервые выиграла турнир.

Как сообщал OBOZREVATEL, на открытом чемпионате Франции по теннису Roland Garros – 2023 надругались над флагом Украины перед матчем Элины Свитолиной с первой ракеткой Беларуси Ариной Соболенко.

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