'Манчестер Сити' с исторической победовыиграл Лигу чемпионов, оформив требл

Английский "Манчестер Сити" впервые в своей истории выиграл Лигу чемпионов. В финальном матче подопечные Пепа Гвардиолы минимально обыграли итальянский "Интер".

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Матч на Олимпийском стадионе им. Ататюрка в Стамбуле завершился со счетом 1:0. Таким образом "МанСити" оформил требл - победа в национальном первенстве, Кубке страны и ЛЧ.

Первые 20 минут шла борьба в центральном круге, где Интер, будучи андердогом противостояния, не стал прижиматься к своим воротам, а с большой агрессией пытался отвечать именитому сопернику. "Манчестер Сити" выглядел немного удивленным таким ожесточенным сопротивлением итальянцев и никак не мог приблизиться на опасную дистанцию к воротам Андре Онана.

Лишь к 30-й минуте англичане включились, организовав несколько опасных выпадов. В одном из них удар Холанда парировал голкипер "Интера".

К 36-й минуте англичане понесли серьезную потерю. Из-за травмы был вынужден покинуть поле диспетчер и один из лидеров "Сити" Кевин де Брюйне. Нападающего сборной Бельгии заменил Фил Фоден.

Под конец тайма "Манчестер Сити" попытался организовать нечто напоминающее штурм, но он не завершился даже ударом в створ ворот.

В схожем ключе начался и второй тайм. Оборона обеих команд значительно превосходили нападение.

Игра немного оживилась на 58-й минуте, когда оборона команды из Манчестера просто подарила маяч Лаутаро Мартинес, тот вышел один на один, пробил низом в правый угол, но голкипер был на месте и спас чемпиона Англии от верного гола.

Сразу же в ответной контратаке Николо Барелла получил желтую карточку за грубый фол против Фила Фодена.

Кульминация наступила на 68-й минуте. Затяжная атака "горожан" привела к голу. Родри удачно сыграл вторым темпом, ударом метров с 15 найдя брешь в защите "Интера".

Сразу после этого миланцы могли сравнять счет, но Федерико Димарко попал в перекладину.

Это заметно оживило итальянских футболистов. "МанСити" на некоторое время прижался к воротам, но гол не пропустил.

На заключительных минута лишь реакция Эдерсона спасла клуб из Англии после удара с близкого расстояния Рамелу Лукаку.

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