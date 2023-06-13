Скандал с флагом Украины на финале ЛЧ: в сети показали наглость россиянки, которую никто не остановил

Организаторы финала Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Интером", которые пытались отобрать украинский флаг у одного из болельщиков, объяснили это тем, что на игре можно было использовать лишь национальные стяги Турции, Англии и Италии. При этом они совершенно спокойно реагировали на символику многих других стран, включая Россию.

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Об этом в интервью журналисту Константину Андриюку рассказал болельщик, которого и заставили снять сине-желтый флаг. Мужчина по имени Яков родился в Одессе, но 17 лите назад переехал в Израиль. На игру в Стамбуле между английским и итальянскими клубами он приехал поддержат "Сити" и взял с собой стяг родной страны.

"Подошел какой-то чиновник из турецкой федерации и сказал снять флаг. Я начал спрашивать, почему нельзя вывешивать флаг Украины, когда можно вывешивать флаг Албании, Туниса, Казахстана, Палестины... Это только то, что я видел", – рассказал Яков.

Позже в Twitter-аккаунте Buckaroo Banzai были опубликованы фото фанатки из российской Йошкар-Олы, которая спокойно фотографировалась на стадионе финала ЛЧ и даже попала на само футбольное поле.

Напомним, сама встреча между "Манчестер Сити" и "Интером" завершилась исторической победой английской команды (1:0), которая впервые выиграла турнир.

Как сообщал OBOZREVATEL, на открытом чемпионате Франции по теннису Roland Garros-2023 надругались над флагом Украины перед матчем Элины Свитолиной с первой ракеткой Беларуси Ариной Соболенко.

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