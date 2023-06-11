На финале Лиги чемпионов случился скандал с украинским флагом. Видеофакт
Охрана Олимпийского стадиона им. Ататюрка в Стамбуле пыталась забрать флаг Украины у болельщика на финале Лиги чемпионов, сообщает Telegram-канал "Бомбардир". Фанат "Манчестер Сити" пришел поболеть за любимую команду в решающей игре против "Интера".
В тот момент когда украинец захотел развернуть желто-синее полотнище к нему подскочил охранник и принялся забирать флаг.
Болельщику пришлось подчиниться. Позже национальный предмет ему вернули, но так и не объяснили, в чем причина запрета.
Как сообщал OBOZREVATEL, накануне английский "Манчестер Сити" впервые в своей истории выиграл Лигу чемпионов. В финальном матче подопечные Пепа Гвардиолы минимально обыграли итальянский "Интер" (1:0).
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