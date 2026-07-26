58-летняя поп-звезда Кайли Миноуг, победившая рак груди, поразила подтянутой фигурой в купальнике. Фото

Австралийская поп-звезда Кайли Миноуг, которая 20 лет назад победила рак груди, поделилась снимками с летнего отпуска на французском острове Корсика. 58-летняя певица продемонстрировала подтянутую фигуру в желтом купальнике.

Видео дня

На фото, опубликованном в Instagram, певица нежится на солнце у бассейна, лежа на деревянной кушетке под раскидистым оливковым деревом. Она прикрыла лицо соломенной шляпой, а в руках держала легкий оранжевый шарф, который развевался на ветру.

Фотографию артистка кратко подписала: "Спасибо, Корсико", добавив эмодзи солнышка.

Помимо упомянутого выше снимка, Миноуг показала и другие фото со своего отпуска. Звезда наслаждалась средиземноморской кухней, а также похвасталась желтыми вязаными сандалиями в тон купальника.

Главные истории дня

Это путешествие стало передышкой после насыщенных рабочих месяцев. Недавно Кайли представила новую песню These Alarms, созданную совместно с британской группой Snow Patrol. А еще в этом году на Netflix состоялась премьера документального сериала "Кайли", в котором певица рассказала о своем творческом пути, жизни за кулисами и людях, которые были рядом с ней в разные периоды ее карьеры.

Стоит отметить, что в 2005 году певица узнала о страшном диагнозе – рак груди. Из-за болезни она была вынуждена приостановить концертную деятельность, перенесла операцию по удалению опухоли и прошла восьмимесячный курс химиотерапии.

Позже Миноуг признавалась, что новость о болезни стала для нее настоящим потрясением: "Когда врач сообщил диагноз, казалось, что земля ушла из-под ног".

Впрочем, после лечения она вернулась на сцену, продолжила записывать музыку и говорила, что после пережитого научилась еще больше ценить каждый день.

"Жизнь – это череда испытаний, и нужно стремиться провести как можно больше приятных моментов", – убеждена певица.

Ранее OBOZ.UA писал, что супермодель Кара Делевинь снялась обнаженной после того, как ее едва не погубили зависимости.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!