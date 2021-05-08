УЕФА хочет исключить "Реал", "Барселону" и "Ювентус" из Лиги чемпионов – СМИ
Президент УЕФА Александр Чеферин хочет исключить из еврокубков "Реал", "Барселону" и "Ювентус", которые не вышли из состава участников Суперлиги.
Как утверждает Cope, глава Европейского футбольного союза предложить забанить трех грандов на два года.
Президент "Реала" Флорентино Перес в свою очередь отметил, что надеется найти компромисс с УЕФА. В противном случае "Мадрид" готов обратиться в суд.
Как сообщал OBOZREVATEL:
19 апреля 12 сильнейших команд Европы из Англии, Италии и Испании объявили о создании Европейской Суперлиги, которая должна была стать альтернативой Лиге чемпионов.
УЕФА сделал резкое заявление из-за этой ситуации, пригрозив международным "баном".
20 апреля английские футбольные клубы "Челси" и "Манчестер Сити" приняли решение отказаться от участие в Суперлиге.
Позже к английским клубам, вышедшим из Суперлиги присоединились итальянский "Интер" и испанский "Атлетико".
21 апреля Европейская Суперлига выпустила официальное заявление, в котором сообщается, что руководители нового турнира берут паузу, необходимую для внесения поправок в проект.
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что Суперлига может разрушить Украину.