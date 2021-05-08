УЕФА хочет исключить 'Реал', 'Барселону' и 'Ювентус' из Лиги чемпионов – СМИ

Президент УЕФА Александр Чеферин хочет исключить из еврокубков "Реал", "Барселону" и "Ювентус", которые не вышли из состава участников Суперлиги.

Как утверждает Cope, глава Европейского футбольного союза предложить забанить трех грандов на два года.

Президент "Реала" Флорентино Перес в свою очередь отметил, что надеется найти компромисс с УЕФА. В противном случае "Мадрид" готов обратиться в суд.

Как сообщал OBOZREVATEL:

19 апреля 12 сильнейших команд Европы из Англии, Италии и Испании объявили о создании Европейской Суперлиги, которая должна была стать альтернативой Лиге чемпионов.