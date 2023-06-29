'Ударил меня': вратарь Украины объяснил скандальный момент в матче с Испанией на Евро-2023 U-21

Вратарь киевского "Динамо" Руслан Нещерет объяснил свою грубую ошибку, которая привела к скандалу в матче молодежной сборной Украины с Испанией на Евро-2023, нарушением со стороны соперника. Голкипер нашей команды отметил, что в моменте на 20-й минуте футболист пиренейцев решил схитрить.

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Об этом Нещерет рассказал в интервью "Суспільне Спорт", подводя итоги поединка, в котором он пропустил два мяча (2:2). Динамовец добавил, что украинцы очень достойно себя показали на фоне одного из фаворитов чемпионата U-21, сумев сломать ему план на игру.

"Испанец ударил меня по руке, и я по инерции даже не смог выбросить мяч. Это был фол. После этого он подошел ко мне и сказал, что действительно задел. В том моменте он же не мог сказать: "Нет, я не цеплял его". Немного хитрый. Игру мы провели достойно. Конечно, огорчаешься, когда пропускаешь на последних минутах. Это очень неприятно для нас, а для меня как для вратаря – тем более. Ничья – это тоже хороший результат, потому думаю, что ребята очень хорошо сыграли", – сказал Нещерет.

Напомним, после ничейной игры с Испанией сборная Украины финишировала на втором месте в группе В. Накануне команда Руслана Ротаня узнала своего соперника по четвертьфиналу.

Как сообщал OBOZREVATEL, нападающий сборной Украины Владислав Ванат получил двухматчевую дисквалификацию на чемпионате Европы-2023 U-21 за удаление в игре с Румынией.

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