Судья вытащил Украину? Вратарь 'Динамо' подарил гол Испании в матче Евро-2023 U-21, но его отменили. Видео

Вратарь киевского "Динамо" Руслан Нещерет стал участником одного из наиболее скандальных моментов матча молодежной сборной Украины с Испанией на чемпионате Европы-2023, который в эти дни проходит в Румынии и Грузии. Голкипер привез гол в свои ворота, однако судья решил его не засчитывать.

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Эпизод произошел на 20-й минуте встречи при счете 0:0. После длинного заброса в сторону испанского нападающего Нещерет выскочил из "рамки" аж к линии штрафной, чтобы забрать мяч. Вратарь опередил соперника и спокойно взял мяч в руки.

Руслан попытался быстро возобновить игру пасом рукой на партнера, но неожиданно попал мячом в свою же ногу. Тот отскочил за спину вратарю, прямо на ногу нападающему испанцев, который подхватил его и отправил в пустую "рамку".

Арбитр встречи из Литвы после небольшой паузы решил отметить гол соперников украинцев. Он зафиксировал фол на Нещерете, чем поверг в шок всю испанскую команду, которая посчитала, что судья допустил грубейшую ошибку.

Вашему вниманию видео этого курьезного эпизода.

После игры вратарь украинцев отметил, что соперник ударил его по руке. "Я по инерции даже не смог выбросить тот мяч. Поэтому это был фол. После этого он подошел ко мне и сказал, что действительно задел", – объяснил динамовец.

Напомним, сама игра завершилась вничью 2:2, причем Украина пропустила второй гол на 90-й минуте.

Как сообщал OBOZREVATEL, нападающий сборной Украины Владислав Ванат получил двухматчевую дисквалификацию на чемпионате Европы-2023 U-21 за удаление в игре с Румынией.

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