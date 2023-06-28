Определился соперник Украины по 1/4 финалу ЧЕ-2023 U-21. Где и когда смотреть футбол. Расписание трансляций

Молодежная сборная Украины по футболу в воскресенье, 2 июля, проведет четвертьфинальный поединок чемпионата Европы-2023. 24-е по счету континентальное первенство среди игроков до 21 года с 21 июня по 8 июля проходит в Грузии и Румынии.

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Подопечные Руслана Ротаня на "Клуж Арене" сразятся с Францией. Начало в 22:00 по киевскому времени.

Именно с французами мы были в одной группе по отбору на Евро-2023, уступив 0:5 и сыграв вничью 3:3. Сборная Франции прошлом континентальном первенстве не смогла пройти дальше 1/4 финала, уступив Нидерландам.

Те болельщики, которые не смогут вживую поболеть за своих кумиров, смогут это сделать у экранов телевизоров или смартфонов. Игра Евро-2023 в прямом эфире будет транслироваться на региональных каналах "Суспильного", которые присутствуют на видеосервисе Megogo по подписке "Максимальная", платформе Volia TV, а также в приложении "Дія".

Также показ матча состоится на Youtube-канале "Суспильного". Комментировать встречу будет Андрей Столярчук.

Напомним, что Украина заняла 2-е место в группе B, упустив в третьем туре победу над Испанией (2:2).

В стартовом матче Украина со счетом 2:0 победила сборную Хорватии. Первый гол забил Алексей Кащук, сделав это бильярдным ударом, предварительно обыграв четверых защитников.

Во втором туре украинцы на последних минутах благодаря автоголу победили Румынию (1:0).

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