Турция – Италия: букмекеры назвали фаворита матча Евро-2020

В пятницу, 13 июня, поединком Турция – Италия откроется 16-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу. Первый матч континентального первенства пройдет в Риме на Олимпийском стадионе и начнется в 22:00.

Букмекеры абсолютно уверены в победе подопечных Манчини. На то, что Squadra Azzurra будет праздновать успех, можно поставить с коэффициентом 1,50. Победа команды Шенола Гюнеша маловероятная и оценивается показателем 8.00, а ничья в поединке – 3,80.

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На то, что первый гол забьет Чиро Иммобиле можно поставить с коэффициентом 5,00. Такой же показатель и на то, что Италия выиграет оба тайма.

При этом аналитики не верят, что обе команды забьют. На это можно сделать ставку с показателем 1,57.

Приблизительно равные коэффициенты на тотал голов в матче.

На то, что Италия забьет больше 3 голов можно сделать ставку с числом 2,50.

Напомним, что Италия и Турция до этого встречались 10 раз. При этом турецкие футболисты ни разу не выигрывали. 7 раз праздновали победу итальянцы.

18 мячей было забито сборной Италии. Турки смогли забить лишь 5 голов.

Напомним, что чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Сборная Украины стартует на турнире 13 июня встречей с Нидерландами.

Уже опубликован список телеканалов, которые покажут эту встречу.

Также матч Нидерланды – Украины можно будет посмотреть на киевском НСК "Олимпийский".