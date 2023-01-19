''Напали и убили наших детей'': футболист сборной Украины на презентации в Испании напомнил о войне

Футболист сборной Украины Виктор Цыганков на своей первой пресс-конференции в качестве игрока испанской "Жироны" напомнил европейцам о войне в нашей стране. Бывший капитан киевского "Динамо" признался, что никогда не верил в возможность полномасштабного вторжения на территорию суверенного государства в XXI веке.

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Об этом наш соотечественник заявил во время презентации. Цыганков при этом добавил, что его трансфер в каталонский клуб никак не связан боевыми действиями в Украине, а сам он намерен принести максимальную пользу своей новой команде.

"То, что происходит, – это катастрофа для нашей страны и нашего народа. Это то, чего я никогда не мог себе представить, и это очень сложная ситуация. Я надеюсь, что все это закончится как можно скорее. Они напали на нас, сегодня вновь обстреляли нас, убили наших детей. Мое подписание не имеет ничего общего с войной. Я здесь не для того, чтобы быть лидером, а для того, чтобы показать все, на что способен для достижения побед", – сказал Цыганков.

Напомним, украинский полузащитник перешел из "Динамо" в "Жирону" за 5 миллионов евро. По данным СМИ, Цыганков хотел зарабатывать в новом клубе 3 млн евро. Кроме того, Виктор испугался возвращаться в Киев.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ выяснили, что Виктор Цыганков выехал из Украины в Испании по одной из волонтерских систем.

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