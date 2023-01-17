Цыганков выехал из Украины через систему ''Шлях'' как волонтер – источник

Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков выехал из Украины благодаря системе "Шлях". Это программа с помощью которой мужчины призывного возраста могут пересекать границу, если они перевозят гуманитарные или медицинские грузы.

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Как сообщил журналист Михаил Спиваковский на своем Youtube-канале "ТаТоТаке", перед подписанием контракта с "Жироной" Виктор все время находился в Испании. Он смог выехать, так как является владельцем благотворительного фонда.

"Цыганков с 29 октября является основателем и единственным конечным бенефициаром БО "Благотворительный фонд Виктора Цыганкова". Он зарегистрирован во Львове. Компания работает по КВЭД 88.99: оказание социальной помощи.Он реально привозит генераторы, это настоящий фонд, который делает что-то в благотворительном поле", – рассказал Спиваковский.

Роберто Моралес подчеркнул, что это "легальная возможность и помогать и выезжать"

"И это не полная фикция, как у некоторых наших футболистов", – добавил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 января Цыганков официально стал игроком испанской "Жироны". 25-летний полузащитник покинул украинский клуб на условиях полноценного трансфера, который обошелся каталонцам в 5 млн евро и 50% от будущей продажи.

Украинец подписал с "Жироной" контракт на 4,5 года.

По данным СМИ, Цыганков хотел зарабатывать в новом клубе 3 млн евро. Кроме того, Виктор испугался возвращаться в Киев.

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