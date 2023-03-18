Цыганков установил исторический рекорд в матче чемпионата Испании. Видео

Украинский полузащитник испанской "Жироны" Виктор Цыганков отметился двумя забитыми мячами в 26-м туре чемпионата страны в Примере. 25-летний футболист сборной Украины помог своему клубу уйти от поражения в матче против "Райо Вальекано" (2:2).

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Виктор стал первым в истории украинским футболистом, которому удалось сделать дубль в матче высшего дивизиона испанского первенства.

Цыганков вышел в стартовом составе и на 26-й минуте расписался в воротах Столе Дмитриевски. Наш соотечественник удачно разобрался в чужой штрафной площадке.

Второй мяч Виктор забил уже после перерыва. Украинец откликнулся на острый прострел Хави Эрнандеса, ударом с лета отправив мяч в дальний угол.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 февраля Виктор отметился первым забитым мячом. Всего сыграл в 6 матчах за испанский клуб.

Напомним, что Цыганков официально стал игроком "Жироны" 17 января. 25-летний полузащитник покинул украинский клуб на условиях полноценного трансфера, который обошелся каталонцам в 5 млн евро и 50% от будущей продажи.

По данным СМИ, Цыганков хотел зарабатывать в новом клубе 3 млн евро. Украинец подписал с испанцами контракт на 4,5 года.

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