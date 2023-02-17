Украина рулит: Цыганков забил первый гол в чемпионате Испании и тут же сделал ассист. Видео

Бывший капитан киевского "Динамо" Виктор Цыганков отличился первым забитым голом в чемпионате Испании. В матче 22-тура Примеры наш соотечественник, который впервые вышел в стартовом составе "Жироны", нанес точный удар в ворота "Альмерии", сделав счет 2:0.

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Один из лидеров национальной сборной отличился на 34-й минуте встречи. После размашистой атаки каталонцев полузащитник "Жироны" Рикельме сделал прострел вдоль ворот соперников, а Виктор, опередив защитников, отправил мяч в сетку ударом в упор.

Украинец и его команда не стали останавливаться на достигнутом. Через две минуты уже сам Рикельме сделал счет разгромным, а перед самым перерывом "Жирона" провела четвертый мяч.

Цыганков в этом эпизоде записал на свой счет эффектную голевую передачу. Наш футболистов принял мяч в штрафной соперника и элегантно отправил мяч пяткой точно под удар левому защитнику Хави Эрнандесу. Тому не составило труда точно пробить метров с 12.

По итогам первого тайма авторитетный портал Who Scored поставил украинцу оценку 8,1. Это третий показатель среди всех игроков. Виктор был заменен на 67-й минуте встречи.

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