Три клуба начали переговоры о назначении Шевченко тренером – журналист

Бывший наставник сборной Украины Андрей Шевченко вскоре может получить новую работу в США. По информации авторитетного инсайдера Николо Скиры, три клуба местной Высшей лиги футбола (MLS) заинтересованы в подписании контракта с нашим соотечественником.

Они уже начали переговоры с Андреем Николаевичем и хотят сделать его главным тренером со следующего сезона. Нынешний розыгрыш чемпионата США еще не завершился – он стартовал в апреле и будет продолжаться до ноября.

Ранее в СМИ появились слухи о том, что Шевченко может вскоре заменить Мирчу Луческу на посту наставника "Динамо". У последнего якобы есть определенные проблемы со здоровьем.

Видео дня

Напомним, что 1 августа Андрей Николаевич объявил о том, что у него закончился контракт со нашей сборной. В Украинской ассоциации футбола (УАФ) подтвердили, что специалист и его тренерский штаб закончили работу с национальной командой. На его место был назначен Александр Петраков.

Вернувшись на родину, Шевченко дал пресс-конференцию, в ходе которой заявил, что был готов продолжать и хотел подписать новое соглашение с УАФ. Несмотря на это, с ним якобы не вышли на связь представители организации.

Как сообщал OBOZREVATEL, генсек Украинской ассоциации футбола Юрий Записоцкий ответил Андрею Николаевичу, показав скриншот письма, которое предположительно было отправлено тренеру сборной.

Он также рассказал об изменениях в структуре заработной платы наставника национальной команды, которые могли повлиять на решение Шевченко.

Стало известно, сколько заработал бывший футболист "Динамо", "Милана" и "Челси" за пять лет в сборной.