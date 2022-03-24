Тренер сборной России заявил, что требовал бы исключения Польши из плей-офф отбора ЧМ-2022

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин признался, что требовал бы исключения соперника по стыковому матчу ЧМ-2022, если бы попал в аналогичную ситуацию, как поляки. При этом наставник команды, представляющую страну-агрессора, отметил, что с его коллективом поступили нечестно.

Об этом сам Карпин рассказал в интервью журналистам накануне старта тренировочного сбора. Он подчеркнул, что понимает позицию руководства польского футбола, с чьей сборной россияне должны были встретиться в полуфинале плей-офф отбора на Мундиале в Катаре 24 марта.

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"Если бы я был на месте поляков, я бы настаивал на том, что убрать соперника из стыковых матчей. Чтобы пройти дальше. Если бы у Польши такое было, я бы требовал, чтобы их исключили. Их позиция абсолютно понятна. Поэтому они первыми начали поднимать этот вопрос. Мне по-барабану, как сыграет Польша в финале стыков. И остальные команды тоже, они тоже не особо за нас были. То, что поляки, прошли в финал – это нечестно. Вообще все нечестно", – заявил Карпин.

Напомним, все российские сборные и клубные команды были отстранены от участия в международных соревнованиях из-за нападения РФ на Украину. Сборная России получила поражения в стыковом матче ЧМ-2022 с поляками, а московский "Спартак" был исключен из розыгрыша Лиги Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) окончательно лишил Россию шансов сыграть на чемпионате мира по футболу 2022 года, отклонив ходатайство о переносе поединка плей-офф ЧМ-2022 на более поздний срок.

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