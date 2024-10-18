Байден прибыл в Германию для переговоров об Украине и Ближнем Востоке: появились подробности

Президент США Джо Байден 17 октября прибыл в Берлин с коротким визитом, чтобы обсудить вопросы войны России против Украины с лидерами Германии, Франции и Великобритании. Встречи проходят на фоне того, как Киев призывает своих западных союзников принять немедленные меры для прекращения боевых действий.

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Так об этом пишет агентство Reuters. Журналисты добавили, что не менее важное место в повестке переговоров займет конфликт на Ближнем Востоке, поскольку Белый дом надеется, что ликвидация Израилем официального представителя ХАМАС Яхьи Синвара может приблизить прекращение огня в Газе к реализации.

"Сначала Байден должен был созвать более широкую встречу военных сторонников Украины на американской авиабазе "Рамштайн" на прошлой неделе во время запланированной трехдневной поездки в страну, которая могла стать первым за 40 лет государственным визитом президента США в Германию. Он отменил ее, чтобы сосредоточиться на борьбе с последствиями урагана "Милтон", но компенсирует это скорым визитом на этой неделе", – пишет издание.

Советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил журналистам, что тот прилетел в Берлин поздно в четверг и проведет двусторонние переговоры в пятницу утром. В частности, Байден будет говорить с президентом и канцлером ФРГ перед общей запланированной встречей с лидерами Германии, Франции и Британии.

Отмечается, что его поездка состоялась после того, как президент Украины Владимир Зеленский посетил западные столицы, чтобы представить "План победы" Украины, призванный положить конец полномасштабном вторжению России, которое длится более 2,5 лет.

"Ситуация на поле боя в Украине, траектория войны, как союзники могут лучше всего поддержать Украину, будут предметом разговора", – сказал высокопоставленный чиновник Белого дома о переговорах политических лидеров.

В то же время поездка Байдена также проходит на фоне опасений эскалации боевых действий на Ближнем Востоке до полномасштабного конфликта между Израилем и Ираном. И этот вопрос тоже будет обсуждаться на встрече, добавил американский чиновник.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 октября президент США Джо Байден объявил о новом пакете оборонной помощи Украине на сумму $425 млн. В него, в частности, войдут новые системы противовоздушной обороны и дальнобойное вооружение.

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