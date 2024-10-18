Уроженка Украины, певица Таисия Повалий, которая откровенно поддерживает захватническую политику президента РФ Владимира Путина и кичится российским паспортом, неожиданно высказалась об исполнительнице Алле Пугачевой. Запроданка вступилась за примадонну, которая, в отличие от коллаборантки, открыто осудила полномасштабную войну и разорвала связи с Кремлем, отметив, что звезда может самостоятельно выбирать свою позицию и место жительства.

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Своей точкой зрения предательница поделилась в интервью для одного из росмедиа. По мнению Повалий, никто не должен осуждать решение ее коллеги по сцене.

"Каждый человек сам выбирает себе дорогу. Алла – заслуженный человек, она сама может выбрать, где ей жить. Если она так посчитала, мы не можем ее судить. Это её выбор. Не забывайте, что мы все ходим под Богом и выполняем божественный посыл", – выразилась путинистка.

Ранее запроданка никак не комментировала позицию артистов, публично осудивших действия власти Кремля и уехавших из России. Однако, неожиданно вступившись за Аллу Пугачеву, коллаборантка обратила внимание на то, что после начала полномасштабного вторжения не поддерживает связь с примадонной.

Напомним, что, по мнению певицы-изменницы Таисии Повалий, жестокая война, которая идет на территории Украины, это "спасение". Запроданка призналась: последние 10 лет ждала российского вторжения, даже живя в Киеве. По словам путинистки, проживая на родине, она постоянно чувствовала, что ее "уничтожали", а только в Москве почувствовала себя "защищенной".

Особый цинизм Повалий проявила, когда получила паспорт РФ в "символическую" дату – 24 августа, то есть в День Независимости Украины.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Таисия Повалий неожиданно решила спеть на украинском и в слезах назвала свою "главную задачу" в жизни.

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