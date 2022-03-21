Россию окончательно отстранили от ЧМ-2022 по футболу

Сборная России по футболу окончательно лишилась всех шансов сыграть на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отказался рассматривать возможность переноса стыковых матчей квалификации к Мундиалю в связи с апелляцией российской стороны на решение Международной федерации футбола (ФИФА) об отстранении всех команд из РФ от соревнований.

Об этом сообщает портал Чемпионат.com со ссылкой на заявление Российского футбольного союза (РФС). "21 марта CAS принял решение отказать в удовлетворении ходатайства РФС о принятии обеспечительных мер в виде переноса стыковых матчей за право сыграть на чемпионате мира в Катаре на более поздний срок. Рассмотрение исков РФС к ФИФА и УЕФА по существу продолжится в соответствии со сроками и порядками, определяемыми CAS", – проинформировали в РФС.

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Таким образом, россиянам окончательно присуждено поражение в стыковом матче с Польшей в полуфинале плей-офф отбора к чемпионату мира, который должен был состояться в Москве 24 марта. Сборная РФ была наказаны ФИФА из-за нападения России на Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Швеции раскритиковали ФИФА из-за автоматического выхода сборной Польши в финал плей-офф отборочного турнира ЧМ-2022. Кроме того, в Уэльса заговорили о возможной путевке для Украины на мировое первенство в Катаре без прохождения стыковых матчей.

Ранее ФИФА перенесла стыковой поединок Шотландия – Украины на июнь из-за вторжения РФ.

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