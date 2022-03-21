Россию окончательно отстранили от ЧМ-2022 по футболу

Александр Чеканов
Футбол
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Россию окончательно отстранили от ЧМ-2022 по футболу
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Сборная России по футболу окончательно лишилась всех шансов сыграть на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отказался рассматривать возможность переноса стыковых матчей квалификации к Мундиалю в связи с апелляцией российской стороны на решение Международной федерации футбола (ФИФА) об отстранении всех команд из РФ от соревнований.

Пары стыковых матче отбора ЧМ-2022.
Россия исключена из отбора ЧМ-2022.

Об этом сообщает портал Чемпионат.com со ссылкой на заявление Российского футбольного союза (РФС). "21 марта CAS принял решение отказать в удовлетворении ходатайства РФС о принятии обеспечительных мер в виде переноса стыковых матчей за право сыграть на чемпионате мира в Катаре на более поздний срок. Рассмотрение исков РФС к ФИФА и УЕФА по существу продолжится в соответствии со сроками и порядками, определяемыми CAS", – проинформировали в РФС.

Видео дня
Президент ФИФА Джанни Инфантино
Тренер россиян Валерий Карпин.

Таким образом, россиянам окончательно присуждено поражение в стыковом матче с Польшей в полуфинале плей-офф отбора к чемпионату мира, который должен был состояться в Москве 24 марта. Сборная РФ была наказаны ФИФА из-за нападения России на Украину.

Сборная России по футболу не сыграет на ЧМ-2022
Поддержка Украины на футбольных полях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Швеции раскритиковали ФИФА из-за автоматического выхода сборной Польши в финал плей-офф отборочного турнира ЧМ-2022. Кроме того, в Уэльса заговорили о возможной путевке для Украины на мировое первенство в Катаре без прохождения стыковых матчей.

Ранее ФИФА перенесла стыковой поединок Шотландия – Украины на июнь из-за вторжения РФ.

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