Тренер ''Челси'' объяснил, что на самом деле случилось с Мудриком в матче с ''Фулхэмом''

Главный тренер "Челси" Грэм Поттер заявил, что блеклая игра украинского полузащитника Михаила Мудрика связана с его болезнью. 22-летний футболист сборной Украины, который продемонстрировал потрясающую игру в своем первом матче за клуб месяц назад, потерпел полное фиаско в игре 3 февраля с "Фулхэмом" (0:0).

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Михаил провел на поле первый тайм и был заменен в перерыве. За сыгранное время наш соотечественник не сделал ни одного полезного действия. Поттер подтвердил, что решение о замене не было связано с тактикой.

"Иногда с молодыми игроками такое бывает. У него была очень сильная простуда. Он переболел ею на прошлой неделе. Из-за этого Михаил чувствовал тяжесть в ногах. Мы не хотели рисковать с ним. Мудрик все еще находится в процессе адаптации в команде. Мы постепенно наращиваем его игровое время", – цитирует Поттера Metro.

Гари Невилл был комментатором матча и поставил под сомнение решение о замене Мудрика, хотя он подозревает, что такие ранние изменения могут стать регулярным явлением в "Челси", учитывая глубину их нового состава и множество атакующих вариантов.

"У них так много вариантов. Я полагаю, что когда у вас есть такое богатство на скамейке запасных, вы можете просто немного больше чесаться, чтобы быстрее получить замену. Или, может быть, Мудрик действительно получил травму, о которой мы пока не знаем", – сказал Невилл.

Услышав о болезни Мудрика, Невилл добавил после игры: "Мудрик был не в себе весь первый тайм. Но честно говоря, у всего "Челси" не было ритма в игре против "Фулхэма".

Мудрик коснулся мяча только 19 раз в первом тайме против "Фулхэма", что является самым низким показателем среди всех игроков в стартовом составе, и ему не удалось создать никаких моментов или сделать ни одного удара. У него также был самый низкий показатель успешных пасов среди всех игроков "Челси".

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