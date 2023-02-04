''Игра Мудрика навсегда останется в Зале позора''. Английские СМИ – об украинце в матче с ''Фулхэмом''

Украинец Михаил Мудрик неудачно дебютировал в стартовом составе лондонского "Челси". В матче 22-го тура чемпионата Англии в Премьер-лиге, наш футболист с первых минут принял участие в игре с "Фулхэмом" (0:0).

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За 45 минут проведенные на поле 22-летний полузащитник сборной Украины не сделал ни одного результативного действия, получив за игру очень низкие оценки.

Английская пресса разнесла выступление украинского хавбека.

Givemesport

"Мудрик слева в первом тайме выглядел совершенно потерянным. Большую часть времени он был без мяча, а когда круглый снаряд к нему попадал, не было никаких признаков творения магии. Мудрик, скорее всего, сделает очень успешную карьеру в английском футболе, но его первый старт в Премьер-лиге навсегда останется в "Зале позора". Упорная, хорошо организованная защита "Фулхэма" была просто непосильной для Мудрика, и план Марко Силвы, несомненно, будет скопирован многими другими командами, когда они отправятся на "Стэмфорд Бридж", – пишет Givemesport.

The Pride Of London

"Едва ли он участвовал в командной работе в первом тайме, так как большая часть игры строилась через Зиеша. Он показал лишь проблески своего стремительного темпа, но в целом это был разочаровывающий перфоманс для украинского вингера. Мудрик был заменен Нони Мадуэке в перерыве между таймами. Оценка 4 из 10", – отмечает theprideoflondon.com.

Evening Standart

"Перейдя из "Шахтера" за баснословную сумму, украинец, впервые появившийся в стартовом составе и впервые сыграв на "Стэмфорд Бридж", плохо дебютировало дома. Его выступление почти не повлияло на ход матча. Его пасы часто были неточными и "Фулхэм" справлялся с тем темпом, который он показывал. 22-летний игрок был заменен в перерыве. Оценка 5/10", – говорится в тексте издания Evening Standart.

London World

"Игра, которую украинской звезде необходимо забыть. Он выглядел не похожим на себя. Оценка 4 из 10", – сообщает London World.

Как сообщал OBOZREVATEL в отношении украинца было открыто дисциплинарное дело Футбольной ассоциацией (FA), после того, как игрока обвинили в расизме. В ответ болельщики в нашей стране заступились за соотечественника.

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