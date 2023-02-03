Опубликована шокирующая статистика Мудрика в дебютном матче в основе ''Челси''

Украинский новичок лондонского "Челси" Михаил Мудрик провел невзрачный матч в 22-м туре английской Премьер-лиги. В игре с "Фулхэмом", которая стала для нашего футболиста первой в стартовом составе "синих" и дебютной на домашнем "Стэмфорд Бридж", игрок сборной не продемонстрировал ничего из своего богатого арсенала.

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Аналитики из компании Squawka представили статистику Михаила, который был заменен уже в перерыве матча. Цифры могут повергнуть в шок украинских болельщиков, ведь они ожидали от соотечественника более яркого футбола.

Эксперты подсчитали, что за 45 минут игры Мудрик не совершил ни одного острого действия в игре. В его пассиве ноль ударов, заработанных нарушений правил, удачных обыгрышей соперников, пасов в штрафную площадку "Фулхэма" и созданных моментов.

Отметим, что вся команда тренера Грэма Поттера до перерыва выглядела блекло. Достаточно сказать, что единственный сейв совершил именно вратарь "Челси" Кепа, когда парировал удар бразильского легионера соперников Перейры. Во второй 45-минутке ситуация на поле не изменилась и поединок завершился нулевой ничьей.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный французский футболист Эммануэль Пети восхитился Михаилом Мудриком. При этом в отношении украинца было открыто дисциплинарное дело Футбольной ассоциацией (FA), после того, как игрока обвинили в расизме. В ответ болельщики в нашей стране заступились за соотечественника.

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