У ''Арсенала'' нет намерения: СМИ раскрыли новые детали трансфера Мудрика из ''Шахтера''

Лондонский "Арсенал" все еще не готов выплачивать 100 миллионов евро за восходящую звезду украинского футбола Михаила Мудрика, как того требует донецкий "Шахтера". При этом "горняки" так же не смягчили свою позицию в переговорах, поэтому трансфер игрока в английскую Премьер-лигу пока не согласован.

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Об этом на своем YouTube-канале рассказал известный итальянский спортивный журналист Фабрицио Романо. По его данным, лондонский клуб сохраняет уверенность в том, что переговоры с "Шахтером" закончатся успешно, однако пока не готов сразу платить 100 млн евро. Именно поэтому стороны все еще обсуждают условия сделки.

"Шахтер" и "Арсенал" находятся в прямом контакте – общаются практически каждый божий день. Вот почему "Арсенал" всегда был уверенным и оптимистичным. Мудрик – приоритет для "Арсенала", а сам игрок хочет туда перейти. "Арсенал" хочет подписать Мудрика, но не за 100 миллионов евро. На данный момент у лондонцев нет намерения полностью выполнять требования "Шахтера" в 100 миллионов евро. Именно поэтому переговоры все еще продолжаются", – сказал инсайдер.

Отметим, что Мудрик уже согласовал условия личного контракта с лондонским "Арсеналом". СМИ выяснили, что украинец подпишет многомиллионный контракт с "канонирами" сроком на пять лет. В то же время Михаил отправился вместе с "Шахтером" на тренировочные сборы в Турцию.

Как сообщал OBOZREVATEL, Михаил Мудрик вышел на первое место в списке самых дорогих футболистов Украины. 22-летнего хавбека оценивают в 40 млн евро, что на 25 млн евро дороже, чем раньше. В ОАЭ назвали сенсационного игрока, которым "Шахтер" намерен заменить Мудрика.

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