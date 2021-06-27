Телеканал 'Россия 1' испугался матча Украина – Швеция, заменив его на шоу с Соловьевым

Матч 1/8 финала чемпионата Европы по футболу-2020 между национальными сборными Украины и Швеции, который на территории Российской Федерации должен был быть показан телеканалом "Россия 1", отсутствует в эфирной сетке официального вещателя. Причины, по которой игры нет в телепрограмме, неизвестны.

Telegram-канал "Планерка" высказал предположение, что всему виной технические накладки. В тоже время издание не исключает вероятность того, что ключевым стало наличие именно слова "Украина".

"Главному пропагандистскому рупору ранее уже пришлось показывать матч Украины с гимном и неизменным "Путин х**ло" на фоне. И теперь судьба снова требует от "России 1" демонстрировать своей аудитории 90-минутный (а то и 120-минутный) жёлто-синий угар", – пишут авторы.

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На момент публикации этой новости на сайте телеканала вместо игры украинцев и шведов (29 июня, 22:00) запланирован показ сериала "Эксперт" и телепередачи "Шоу с Владимиром Соловьевым".

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина вышла в плей-офф Евро-2020 с третьего места в квартете С, благодаря победе все тех же шведов над поляками в 3-м туре группового этапа.

До этого мы провели три матча, выиграв у Северной Македонии (2:1), и уступив Нидерландам (2:3) и Австрии (1:2).

Перед каждым матчем украинские фанаты ярко исполняли гимн Украины, а также пели матерный хит про Владимира Путина.

Эти моменты России приходилось транслировать в своей стране согласно договору с УЕФА.

Отметим, матчи Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".