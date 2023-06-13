Судьи матча Украины и Германии совершили неожиданный поступок ради украинцев

Арбитры товарищеского матча между сборными Германии и Украины отказались от своих гонораров за игру ради помощи нашей стране, которая продолжает противостоять российское агрессии. Греческие судьи решили присоединиться к благотворительной инициативе Немецкого футбольного союза (DFB) и Украинской ассоциации футбола (УАФ).

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Об этом пишет издание Kicker. По его данным 43-летний арбитр ФИФА Анастасиос Сидиропулос, его помощники Рейнхарт Буксбаум и Часан Кула, четвертый судья Иоаннис Пападопулос и видеоассистенты Аристотелис Диамантопулос и Спиридон Зампалас передали в фонд помощи украинцам 4000 евро.

Кроме того, известно, что болельщики могли присоединиться к поддержке Украины, купив на специальной платформе уникальные футболки, в которых немецкие игроки вышли на игру с "сине-желтыми". Также вся прибыль, которую DFB получит от проведения поединка направят на проекты и инициативы, связанные с помощью украинцам.

Напомним, матч Германии и Украины завершился феерической ничьей 3:3, причем украинцы до 83-й минуты вели в два мяча. Перед игрой главный тренер нашей команды Сергей Ребров исключил из состава лучшего игрока киевского "Динамо" Виатлия Буяльского. Сама встреча привела в бешенство российских болельщиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сергей Ребров позитивно оценил игру сборной Украины в матче с Германией, несмотря на упущенную победу.

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