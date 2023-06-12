Ребров исключил лучшего игрока 'Динамо' из сборной Украины на матч с Германией

Лучший бомбардир киевского "Динамо" минувшего сезона Виталий Буяльский не попал в заявку сборной Украины на спарринг с Германией, который состоится вы понедельник, 12 июня. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Германия – Украина. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.

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Как информирует официальный сайт Украинской ассоциации футбола, новый главный тренер национальной команды Сергей Ребров принял решение исключить Буяльского из расширенного состава на поединок. Вместе с Виталием с Германией не сыграю Назарий Русин, Сергей Кривцов и Владислав Кочергин.

Заявка сборной Украины на матч с Германией

1. Георгий Бущан, 2. Эдуард Соболь, 3. Александр Сваток, 4. Валерий Бондарь, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Владислав Ванат, 10. Михаил Мудрик, 11. Артем Довбик, 12. Анатолий Трубин, 13. Илья Забарный, 14. Даниил Игнатенко, 15. Виктор Цыганков, 16. Виталий Миколенко, 17. Ефим Конопля, 18. Александр Тымчик, 19. Александр Пихаленок, 20. Александр Зубков, 21. Георгий Судаков, 22. Николай Матвиенко, 23. Андрей Лунин.

Отметим, что 30-летний Буяльский сыграл лишь 10 матчей за сборную Украины, в которых провел на поле 243 минуты. В минувшем сезоне Виталий провел за "Динамо" 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 10 результативных передач.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший игрок донецкого "Шахтера" и московского "Динамо" Иван Ордец, который после начала войны зажигал на вечеринке в России, размечтался о возвращении в сборную Украины.

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