'Смешно от спектакля. Так нагло': российские болельщики набросились с обвинениями на Украину и Германию

Российские футбольные болельщики решили поглумиться над товарищеским матчем сборных Германии и Украины, который завершился зрелищной ничьей 3:3. Фанаты из страны-агрессорки проявили полное неуважение к игрокам обеих команд, обвинив их в том, что те сыграли договорную встречу.

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Читатели портала Sports.ru оставили не одну сотню комментариев под новостью о спарринге между Бундестим, который провел 1000-й матч в истории, и "сине-желтыми". Они в лучших традициях кремлевской пропаганды начали массово обвинять немцев и украинцев в постанове.

"Никто и не сомневался. Схемы обкатали, в поддавки поиграли", "Судя по всем голам, это сто пудов договорняк", "Нормально "договорнячок" сыграли, пусть и товарищеская игра, но так нагло и на таком высоком уровне и конечно же проверок не будет", "Вот он позорный договорняк", "Смешно от спектакля такого, а вообще я был очень удивлен, что Украина не прошла на ЧМ по стыковым, думал, затащат за уши", "Правильно. Нельзя кусать руку, танки дающую", "Гуманитарка от Шольца поступила, посмотрим, как сборная Германии будет играть в следующем матче", – пишут россияне.

Отметим, что новый главный тренер сборной Украины Сергей Ребров позитивно оценил игру команды с Германией. Перед матчем он исключил из состава лидера киевского "Динамо" Виталия Буяльского. Свой следующий поединок украинцы проведут 16 июня на выезде с Северной Македонией в отборе к чемпионату Европы 2024 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный капитан мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Филипп Лам выразил поддержку Украине, напомнив, что наша страна борется за свободу всей Европы.

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