'Ответьте себе сами': Ребров оценил дебют в сборной Украины и 3:3 с Германией

Сборная Украины показала достойный и качественный футбол в товарищеском матче с Германией (3:3) и могла забить больше трех мячей. При этом сам поединок был важным сигнал поддержки со стороны союзников нашей страны, которая продолжает противостоять российский агрессии.

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Такое мнение на послематчевой пресс-конференции выразил главный тренер национальной команды Сергей Ребров, для которого игра стала дебютной на этом посту. Он поблагодарил Немецкий футбольный союз (DFB) за приглашение на 1000-й поединок в истории Бундестим и отметил, что доволен игрой своих подопечных.

"Ответьте себе сами на вопрос, хорошо ли сыграть с Германией 3:3. Это неофициальная игра. Я считаю, что мы создавали моменты и могли забивать больше. У нас были плановые замены, но мы оставили две замены на последнюю фазу. Мы смотрели по состоянию игроков, видели, что Миколенко беспокоит колено. Для меня это была важная игра и я рад, что ребята серьезно к ней отнеслись. Мы показали достойную игру. Это была важная игра для Украины. Мы очень благодарны Германии за поддержку нашей страны в войне с агрессорами", – сказал Ребров.

Отметим, что перед игрой новый наставник "сине-желтых" исключил из состава на матч с немцами лидера киевского "Динамо" Виталия Буяльского. Свой следующий поединок украинцы проведут 16 июня на выезде с Северной Македонией в отборе к чемпионату Европы 2024 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный капитан мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Филипп Лам выразил поддержку Украине, напомнив, что наша страна борется за свободу всей Европы.

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