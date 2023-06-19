'Бумажные солдаты бумажного царя': экс-футболиста сборной России высмеяли в сети за оскорбление Украины

Бывший футболист санкт-петербургского "Зенита" и московского "Спартака" Роман Широков оскорбительно высказался в адрес украинцев. Бронзовый призер чемпионата Европы-2008 резко отреагировал на слова Александра Зинченко, который раскритиковал российских игроков за молчаливую поддержку войны, за что был высмеян в сети.

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Об этом Широков заявил в интервью порталу "РБ Спорт". Экс-игрок сборной России назвал Украину несуществующей страной, а президента Владимира Зеленского – клоуном. Кроме того, он выразил уверенность в том, что РФ "из СВО выйдет победителем" и "должна диктовать свои условия международным организациям".

"Российские футболисты на то и российские, что они поддерживают свою страну, а не страну 404, которая считает себя небожителями. Они могут сказать – ребята, вы там повлияйте на своего клоуна, хотя на него трудно влиять – влияют другие люди или препараты. Когда из СВО Россия выйдет победителем, мы должны диктовать свои условия международным организациям. И вопрос только в том, насколько быстро мы закончим СВО", – сказал Широков.

Читатели портала Sports.ru назвали экс-футболиста типичным представителем электората российского диктатора Владимира Путина.

"Они прям под копирку все. Бумажные солдаты бумажного царя", "Ну то, что Широков безмозглый, известно достаточно давно", "Стандартное. Страна = попа президента, по его мнению", "Почему про гусей отравленных не сказал? Если уж бить, то нужно обо всём сразу рассказать", "Страна 404 это та, с которой никто не играет?" – пишут в комментариях.

Ранее Широков заявлял, что военные РФ "сражаются за свою страну и за то, чтобы наступил мир". Также он выступил против отъезда россиян в европейские чемпионаты. За это болельщики назвали его "отрыжкой деградирующей России".

Как сообщал OBOZREVATEL, болельщики футбольной сборной Латвии спели знаменитый хит о российском диктаторе Владимире Путине на матче отбора Евро-2024.

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