Латвийские болельщики, собравшиеся на стадионе "Сконто" в Риге отметились эффектным перфомансом в 3-м туре квалификации на чемпионат Европы по футболу-2024. Фанаты в матче против Турции исполнили "Путин – х*йло".

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В тот момент, когда на поле шла жаркая борьба между футболистами обеих команд, фанатский сектор латвийцев затянул широко известный хит.

Отметим, что игра Латвия - Турция завершилась со счетом 2:3 и ознаменовалась фантастической развязкой. Гости открыли счет первыми в начале первого тайма. После половины латвийцы забили гол в ответ.

На 61-й минуте Турция вышла вперед, на 94-й Латвия сравняла и на 95-й полузащитник "Фенербахче" Ирфан Кахведжи забил победный мяч.

Напомним, что в понедельник, 19 июня, сборная Украины в словацкой Трнаве на стадионе Антона Малатинского сыграет номинально домашний поединок отбора 3-го тура квалификации Евро-2024 против Мальты. Уже известны телеканалы, которые покажут поединок.

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