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Болельщики на матче отбора Евро-2024 спели "Путин - х*ло". Видео

Максим Иншаков
Футбол
1 минута
3,9 т.
Болельщики на матче отбора Евро-2024 спели 'Путин - х*ло'. Видео

Латвийские болельщики, собравшиеся на стадионе "Сконто" в Риге отметились эффектным перфомансом в 3-м туре квалификации на чемпионат Европы по футболу-2024. Фанаты в матче против Турции исполнили "Путин – х*йло".

Видео дня

В тот момент, когда на поле шла жаркая борьба между футболистами обеих команд, фанатский сектор латвийцев затянул широко известный хит.

Отметим, что игра Латвия - Турция завершилась со счетом 2:3 и ознаменовалась фантастической развязкой. Гости открыли счет первыми в начале первого тайма. После половины латвийцы забили гол в ответ.

На 61-й минуте Турция вышла вперед, на 94-й Латвия сравняла и на 95-й полузащитник "Фенербахче" Ирфан Кахведжи забил победный мяч. 

Болельщики на матче отбора Евро-2024 спели "Путин - х*ло". Видео

Напомним, что в понедельник, 19 июня, сборная Украины в словацкой Трнаве на стадионе Антона Малатинского сыграет номинально домашний поединок отбора 3-го тура квалификации Евро-2024 против Мальты. Уже известны  телеканалы, которые покажут поединок.

Болельщики на матче отбора Евро-2024 спели "Путин - х*ло". Видео

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