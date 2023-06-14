'Их дети и внуки заплатят': Зинченко поставил диагноз российским футболистам, которые поддерживают войну

Лидер лондонского "Арсенала" Александр Зинченко обвинил российских футболистов в молчаливой поддержке войны в Украине. Футболист национальной сборной отметил, что дети и внуки спортсменов из страны-агрессорки будут расплачиваться за преступления путинского режима и его фанатов.

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Такое мнение Зинченко выразил в интервью британскому изданию Daily Mail. Он добавил, что речь идет не столько о финансовых убытках, а о репутации россиян в мире. Александр, который год выступал в составе "Уфы", также подчеркнул, что у него не осталось друзей в РФ.

"Они не понимают одного – следующего поколения, их дети, их внуки, они заплатят. Как? Это не просто деньги. Они заплатят репутацией. Во всем мире, если вы покажете свой российский паспорт, все будут смотреть на вас по-другому. Они этого не понимают. Вместо того, чтобы остановить это сейчас, российские футболисты продолжают в это верить. У меня есть некоторый опыт игры в России перед "Манчестер Сити". У меня там был круг друзей, очень маленький, но он все же был. Теперь этот круг помножен на ноль", – сказал Зинченко.

Ранее стало известно, что Александр Зинченко и Андрей Шевченко организуют благотворительный матч Game4Ukraine в Лондоне в поддержку украинцев с участием звезд мирового футбола.

Как сообщал OBOZREVATEL, судьи товарищеского матча между сборными Германии и Украины пошли на неожиданный шаг ради поддержки нашей страны.

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