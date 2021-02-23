Луческу: сначала не думал, что меня пригласили в "Динамо" на роль тренера

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу признался, что не сразу понял, что президент клуба Игорь Суркис хочет видеть его у руля команды.

В интервью изданию Sportowe Fakty румынский специалист рассказал, что в то время уже задумывался о завершении тренерской карьеры. По словам Мистера, он принял предложение киевлян, так как работает не против того или иного клуба, а ради достижения результатов со своими подопечными.

"Сначала я не думал, что это станет для меня полноценной работой. Мне казалось, что президент "Динамо" рассматривает меня скорее в качестве консультанта. Но оказалось, что меня просто хотели назначить главным тренером команды. В тот момент я на протяжении года находился без работы. Я думал, что уже никогда не вернусь к этому занятию. И тут мне пришло приглашение из "Динамо", из чемпионата, который я хорошо знаю, и я решил его принять. Мое прошлое в "Шахтере"? Скажем так: я работаю не против кого-то, а на кого-то. Именно так я смотрю на эту ситуацию", – поделился своим мнением Луческу.

Как сообщал OBOZREVATEL, Мистер пришел в "Динамо" летом 2020 года и во втором официальном матче выиграл Суперкубок Украины, обыграв в финале "Шахтер". После этого он вывел киевлян в групповой этап Лиги чемпионов, а затем и в плей-офф Лиги Европы.

В первом поединке 1/16 финала турнира подопечные румына упустили домашнюю победу над "Брюгге".