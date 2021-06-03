Стало известно, почему лидер "Динамо" не попал в заявку на матч с Северной Ирландией

Известный журналист Игорь Цыганык рассказал, что лидер "Динамо" Виктор Цыганков не попал в заявку на товарищеский матч сборной Украины против Северной Ирландии из-за микротравмы. Он получил небольшое повреждение паховой мышцы.

Встреча проходит на стадионе "Днепр-Арена". OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию матча Украина – Северная Ирландия. Начало игры – 3 июня в 21:00.

В своем Telegram-канале бывший ведущий программы "Профутбол" также написал и о бельгийском легионере нашей национальной команды Эдуарде Соболе. Воспитанник "Шахтера" ждет диагноза врачей, которые должны оценить общее состояние его здоровья.

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Напомним, что ранее наставник сборной Украины Андрей Шевченко определился с окончательной заявкой на Евро-2020. В нее вошли 26 футболистов.

Кроме Северной Ирландии наша национальная команда проведет спарринг против Кипра, который состоится 7 июня. Уже на самом чемпионате Европы украинцы встретятся с Нидерландами (13 июня), Северной Македонией (17 июня) и Австрией (21 июня).

Как сообщал OBOZREVATEL, соперники нашей сборной неудачно начали подготовку к Евро-2020. Все они остались без победы в своих первых товарищеских матчах.