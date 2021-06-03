Две ничьих и поражение: как соперники Украины начали подготовку к Евро-2020. Видео

Нидерланды, Австрия и Северная Македония, которые являются соперниками сборной Украины на групповом этапе Евро-2020, провели первые подготовительные матчи перед стартом турнира. Ни одна из команд не сумела одержать победу.

Фавориты нашего квартета встречались с Шотландией (2:2). Уже на 11-й минуте они неудачно разыграли мяч на своей половине поля, в результате чего игрок британцев Джек Хендри завладел игровым снарядом и точно пробил в дальний угол.

Нидерланды быстро отыгрались усилиями своей главной звезды Мемфиса Депая, который воспользовался скидкой партнера и поразил ворота шотландцев. Во втором тайме последние вновь вышли вперед, но все тот же Депай спас свою сборную от поражения на 89-й минуте после удара со штрафного.

Австрия начинала подготовку к чемпионату Европы с матча против грозной Англии (0:1). Исход встречи решил единственный гол молодого полузащитника "Арсенала" Букайо Сака, который отправил мяч в пустые ворота, завершив стремительную атаку своей команды.

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Северная Македония была очень близка к домашней победе над Словенией (1:1) после красивого гола, забитого в начале второго тайма. В самой концовке гости устроили настоящий навал на ворота соперников, что позволило им сравнять счет уже на седьмой добавленной к матчу минуте при том, что арбитр компенсировал всего пять.

Напомним, что Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Подопечные Андрея Шевченко начнут свой путь на турнире с поединка против Нидерландов (13 июня), а затем сыграют с Северной Македонией (17 июня) и Австрией (21 июня).

Как сообщал OBOZREVATEL, наставник нашей национальной команды назвал окончательный состав на чемпионат Европы. Позже он объяснил включение в заявку 18-летнего дебютанта из "Шахтера" Георгия Судакова.