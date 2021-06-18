Стало известно, что Шевченко сказал игрокам сборной Украины после матча с Македонией

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко был неполностью удовлетворен игрой команды в матче Евро-2020 с Северной Македонией. В частности, наставнику "желто-синих" не совсем понравился второй тайм, о чем он сказал своим подопечным после финального свистка.

Об этом на пресс-конференции в Бухаресте сообщил защитник Александр Караваев. Он подчеркнул, что тренер в целом позитивно оценил действия футболистов, отметив, что им удалось выполнить тактическую установку.

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"Шевченко был в позитивном настроении, поздравил с победой. Но, конечно, небольшой осадочек остался от проведенного второго тайма. Он дал нам понять, что хотел бы, чтобы мы второй тайм провели так же, как и первый. Хотя в целом игра понравилось – то, как мы выполняли установку. В этом он остался доволен", – рассказал Караваев.

Напомним, во втором туре Евро-2020 Украина обыграла Северную Македонию 2:1. При этом если в первом тайме наши футболисты выглядели великолепно и сумели дважды отличиться, то во втором последовал провальный отрезок, который едва не стоил "желто-синим" победы.

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно будет увидеть на телеканале "Украина".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские футбольные болельщики невероятно исполнили гимн страны на стадионе в Бухаресте во время матча с македонцами.

После игры фанаты овациями приветствовали главного тренера Андрея Шевченко. В свою очередь футболисты отблагодарили поклонников за поддержку, устроив с ними яркий перфоманс.

Отметим, что на игре не обошлось без инцидента. Наших болельщиков заставили снять красно-черный флаг "Слава нации! Смерть врагам!".