Стали известны детали травмы Миколенко в финале Кубка Украины

Защитник "Динамо" Виталий Миколенко избежал перелома руки в финале Кубка Украины против "Зари", сообщает FootBoom.

На 7-й минуте игрок "бело-синих" неудачно приземлился на руку и не смог продолжить поединок. Его заменил Александр Караваев. Было подозрение, что у 21-летнего футболиста перелом. В текущем сезоне Виталий сыграл 37 поединков во всех турнирах. В его активе 2 гола и 3 ассиста.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30-й финальный матч Кубка страны прошел в Тернополе. Решающая встреча между "Динамо" и "Зарей" завершилась минимальной победой киевлян в дополнительное время. Решающий гол забил Виктор Цыганков.

Этот успех позволил наставнику "бело-синих" Мирчи Луческу установить исторический рекорд в Украине.

Напомним, что 25 апреля в матче 23-го тура в Премьер-лиге "Динамо" разгромило "Ингулец" (5:0) из поселка Петрово Кировоградской области и спустя 5 лет в 16-й раз в своей истории стало чемпионом Украины

В августе прошлого года столичная команда обыграла тогда еще чемпиона страны донецкий "Шахтер" и в девятый раз в своей истории выиграла Суперкубок Украины.