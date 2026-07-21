Блог | Экспорт сырой нефти из РФ в июне достиг нового рекорда
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У нас есть очередные рекорды по морскому экспорту сырой нефти из РФ за июнь и за 6 месяцев 2026 года.
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Це означає, що всі розмови, рішення і дії наших друзів в Європі стосовно так званої боротьби з так званим "тіньовим флотом" не мають результатів... На жаль.
Реальний вплив фіксувався лише внаслідок "санкцій Трампа" в листопаді та грудні 2025 (переляк вже минув), зледеніння Фінської затоки в лютому 2026, атак ЗСУ по портах РФ в Балтійському та Чорному морях в квітні 2026.
Ця публікація – не кінець. Це початок. В Україні знають, що треба робити і воєнному контексті, і в санкційному. В останньому контексті – санкційному – пропозицій України все ще намагаються не чути. Але ж... Побачимо.