Лунин помог "Реалу" победить в Кубке Испании, сыграв первый раз за год

Мадридский "Реал" в 1/16 финала Кубка Испании обыграл "Алькояно" – футбольный клуб из города Алькой, выступающий в третьем дивизионе Испании. Матч завершился со счетом 1:3. На 77-й и 79-й минуте мадридцы забили два гола и сняли вопрос о победителе.

В этой игре на воротах "Реала" стоял голкипер сборной Украины Андрей Лунин, что стало первым появлением нашего соотечественника на поле за год.

Уже на 3-й минуте 22-летний украинец совершил сейв, вытащив мяч из под перекладины. Игрок "Алькояно" с лету пробил подъемом, а мяч предательски опускался в сетку.

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На 34-й минуте Андрей выдал еще один супер-сейв, отбив дальний удар Карлоса Бланко. Стоит отметить, что прямо перед украинским футболистом мяч неожиданно подпрыгнул.

Счет был открыт на 39-й минуте, когда точно пробил Милитао. На 66-й минуте хозяева восстановили равновесие. Дани Вега на замахе убрал и Каземиро и Милитано, не оставив шансов Лунину.

GOOOL DANI VEGA ⚽️



Alcoyano 1 🆚 1 Real Madrid #CopaDelRey



pic.twitter.com/7a1Kf0ENX5 — Garra Sports  (@GarraSportsMx) January 5, 2022

Для вратаря сборной Украины это был 4-й удар в створ ворот в матче. Всего Андрей пропустил 3-й мяч в двух официальных встречах.

Как сообщал OBOZREVATEL, последний раз Лунин играл в официальном матче за "Реал" 21 января 2021 года. Тогда матч с тем же "Алькояно" завершился сенсационным поражением 1:2.