''Совсем ничего'': знаменитый экс-футболист сборной Англии раскритиковал Мудрика

Знаменитый футболист лондонского "Арсенала" и сборной Англии Пол Мерсон подверг критике трансфер украинца Михаила Мудрика в лондонский "Челси". По мнению участника ЧМ-98, от игроков, купленных за такие огромные деньги (100 млн евро. – Ред.), требуют мгновенного результата, а наш соотечественник наоборот не показывает на поле ничего выдающегося.

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Об этом Мерсон заявил в интервью телеканалу Sky Sports. При этом он поддержал нынешнего главного тренера "Челси" Грэма Поттер, который не может вывести команду из кризиса. По словам экс-футболиста, инициатива последних трансферов в стан "синих" исходила не от наставника.

"Поттер нравится мне как менеджер. Но я смотрю на качество футболистов и у меня возникают вопросы. Они привезли Михаила Мудрика за 88 миллионов фунтов стерлингов, и, если не считать 20-минутного отрезка с "Ливерпулем", он ничего не показал. Совсем ничего, понимаете? Вы не ожидаете, что игрокам за такую трансферную стоимость необходимо время для адаптации. Поттеру нужно время. Мне кажется, игроки, которые пришли, не закрывают проблемные позиции. Даже в самых смелых мечтах я не могу представить, что это его трансферы", – сказал Мерсон.

Напомним, в минувшую субботу "Челси" проиграл последней команде Премьер-лиги "Саутгемптону", а Мудрик был признан худшим игроком матча. Украинец установил абсолютный антирекорд чемпионата в нынешнем сезоне. Кроме того, он возмутил болельщиков поведением в одном из эпизодов игры.

Как сообщал OBOZREVATEL, Михаил Мудрик психанул после матча "Челси" с "Саутгемптона" и устроил подставу болельщикам в социальной сети Instagram.

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