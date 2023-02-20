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Мудрик психанул после провального матча "Челси", устроив подставу болельщикам

Александр Чеканов
Футбол
1 минута
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Мудрик психанул после провального матча 'Челси', устроив подставу болельщикам

Украинский новичок лондонского "Челси" Михаил Мудрик после неудачных стартовых матчей в составе новой команды решил запретить своим поклонникам оставлять комментарии в социальной сети Instagram. Наш соотечественник сделал это после поединка против "Саутгемптона" в чемпионате Англии.

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Синие сенсационно уступили на своем поле последней команде Премьер-лиги 0:1. Сам Мудрик в этой игре появился со скамейке запасных и стал худшим в составе "Челси". Украинец допустил невероятное количество потерь мяч, неудачных обводок. На последней минуте игры он нанес неплохой удар метров с 20, который мог спаси "синих" от поражения, но не попал в ворота.

Мудрик психанул после провального матча ''Челси'', устроив подставу болельщикам
Мудрик психанул после провального матча ''Челси'', устроив подставу болельщикам

После игры особое внимание болельщиков было приковано к поведению Мудрика и португальца Жоау Фелиша во время инцидента с капитаном команды Сесаром Аспиликуэтой. Несмотря на то, что испанец находился без сознания после удара по лицу, украинец и Фелиш спокойно перепасовывались, чтобы держать себя в тонусе.

Мудрик психанул после провального матча ''Челси'', устроив подставу болельщикам

После поединка Михаил решил ограничить подписчикам возможность комментировать свои посты. Любопытно, что ранее это же сделал испанский защитник "Челси" Марк Кукурелья, которого обвинили в игнорировании Мудрика в матче с "Вест Хэмом".

Мудрик психанул после провального матча ''Челси'', устроив подставу болельщикам

Как сообщал OBOZREVATEL, Михаил Мудрик после первых неудач в "Челси" выложил пост про "украинского воина" в социальной сети Instagram.

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