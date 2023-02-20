Мудрик психанул после провального матча ''Челси'', устроив подставу болельщикам

Украинский новичок лондонского "Челси" Михаил Мудрик после неудачных стартовых матчей в составе новой команды решил запретить своим поклонникам оставлять комментарии в социальной сети Instagram. Наш соотечественник сделал это после поединка против "Саутгемптона" в чемпионате Англии.

Видео дня

Синие сенсационно уступили на своем поле последней команде Премьер-лиги 0:1. Сам Мудрик в этой игре появился со скамейке запасных и стал худшим в составе "Челси". Украинец допустил невероятное количество потерь мяч, неудачных обводок. На последней минуте игры он нанес неплохой удар метров с 20, который мог спаси "синих" от поражения, но не попал в ворота.

После игры особое внимание болельщиков было приковано к поведению Мудрика и португальца Жоау Фелиша во время инцидента с капитаном команды Сесаром Аспиликуэтой. Несмотря на то, что испанец находился без сознания после удара по лицу, украинец и Фелиш спокойно перепасовывались, чтобы держать себя в тонусе.

После поединка Михаил решил ограничить подписчикам возможность комментировать свои посты. Любопытно, что ранее это же сделал испанский защитник "Челси" Марк Кукурелья, которого обвинили в игнорировании Мудрика в матче с "Вест Хэмом".

Как сообщал OBOZREVATEL, Михаил Мудрик после первых неудач в "Челси" выложил пост про "украинского воина" в социальной сети Instagram.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!