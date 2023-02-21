Абсолютный антирекорд: опубликована провальная статистика Мудрика в Англии

Украинский новичок лондонского "Челси" Михаил Мудрик показал удручающую статистику в матче с "Саутгемптоном", который завершился победой последней команды Премьер-лиге на "Стэмфорд Бридж" (0:1). Выйдя на замену на 64-й минуте, наш соотечественник установил абсолютный антирекорд по количеству потерь.

Видео дня

По подсчетам аналитиков телеканала Sky Sports, Мудрик 20 раз упустил мяч за пределы поля или отдал его сопернику, информирует портал Football.London. Это самый высокий показатель сезона для игроков, которые появлялись на поле со скамейке во втором тайме. Это говорит о тех трудностях, с которыми столкнулся Михаил в Англии.

По итогам игры Мудрик был признан худшим футболистом, получив самую низкую оценку среди всех участников. При этом на последней минуте ему удался неплохой удар, которым он мог спасти команду от поражения, однако мяч немного не попал в ворота "Саутгемптона".

Кроме того, особое внимание болельщиков было приковано к поведению украинца и португальца Жоау Фелиша во время инцидента с капитаном команды Сесаром Аспиликуэтой. Несмотря на то, что испанец находился без сознания после удара по лицу, украинец и Фелиш спокойно перепасовывались, чтобы держать себя в тонусе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Михаил Мудрик психанул после матча "Челси" с "Саутгемптона" и устроил подставу болельщикам в социальной сети Instagram.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!